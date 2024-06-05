ارتكب 29 جريمة.. سقوط نُصاب الأجهزة الكهربائية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج لبيع أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة على موقع "فيس بوك"، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة، مما مكنه من استقطاب ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونية تحت ذات الزعم.

بالفحص من خلال قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك) بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - مبلغ مالي).

وارتكابه 29 واقعة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالعديد من المحافظات والتحصل منهم على مبالغ مالية وأن المبلغ المالي المضبوط من مُتحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.