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"مخدرات وسلاح آلي".. الأمن العام يطارد تجار الكيف في 3 محافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان – دمياط – الإسكندرية"، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8.400 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو – كمية من الأقراص المخدرة).

وضبط 4 قطع سلاح ناري، عبارة عن (بندقية آلية – 3 فرد محلى – خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 813 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7.400 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7.500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام هيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، و2 قطعة سلاح ناري عبارة عن (2 فرد محلى وعدد من الطلقات)، بحوزة (4 متهمين لـهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 3 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين)، وضبط 2 قضية أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهما (2 قطعة أسلحة بيضاء) بحوزة 2 متهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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