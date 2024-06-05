رئيس "زراعة الشيوخ" يدعو أوزبكستان للتوسع في الاستثمار بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

التقى المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عددًا من الوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال بدولة أوزبكستان، خلال مشاركته في زيارة وفد مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، إلى دولة أوزبكستان، برئاسة المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ورئيس البعثة التجارية.



والتقى الوفد، في بداية الزيارة، السفيرة أميرة فهمي سفيرة جمهورية مصر العربية بدولة أوزباكستان، والتقى عددًا من الوزراء بجمهورية أوزبكستان؛ من بينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار وزير السياحة.



والتقى الوفد المصري عددًا من المسؤولين عن قطاع الزراعة والتجارة، وعددًا كبيرًا من رجال الأعمال بأوزبكستان، لفتح أسواق تصديرية لمصر وجذب استثمارات جديدة للبلاد.

وقال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن تلك الزيارة المهمة تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون مع البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية وفتح منافذ جديدة للصادرات المصرية والترويج لها، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشترك بين رجال أعمال البلدَين.

وأكد الجبلي أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، بشأن التوسع في الاستثمارات الزراعية والتصنيع الزراعي بهدف زيادة حجم الصادرات.

وأضاف الجبلي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوزبكستان تشهد تطورًا مستمرًّا في السنوات الأخيرة، في ظل التحركات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن النشاط التجاري يعد خطوة ايجابية نحو تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدَين.

وأكد الجبلي، خلال لقاءاته ضمن الوفد المصري بمسؤولي أوزبكستان، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تستهدف تسهيل كل إجراءات الاستثمار؛ لا سيما في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي، وكذلك تسعى لتسهيل خطوات وإجراءات التصدير، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات وتقليل تكلفة الشحن؛ بما يسمح لمصر بالتنافس في الأسواق العالمية.