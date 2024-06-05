لميس الحديدي عن زيادة فترات تخفيف أحمال الكهرباء: "هوَّه فيه فلوس ولَّا مفيش؟!"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن استنكارها مَا يتردَّد من أنباء عن زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء إلى 3 ساعات بدلًا من ساعتَين.

وقالت الحديدي، عبر صفحتها الرسمية على "X": "هوَّه فيه حاجة أنا مش فاهماها أكيد: منين زيادة الاحتياطي؟! ومنين زيادة مدة تخفيف الأحمال ٣ ساعات؟! وتخفيض ضخ الغاز لمصانع الأسمدة حتى توقفت؟! فيه حاجة في المعادلة مش مفهومة؛ هوَّه فيه فلوس ولَّا مفيش؟! ولو فيه فلوس مش الأولوية الغاز للكهرباء والصناعة؟ لغز غير مفهوم!".

جدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع لأعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي؛ ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل.

وارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار.

وجاءت الزيادة بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضي، بقيمة 14 مليار دولار، والتي يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار، حسب صندوق النقد الدولي.

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