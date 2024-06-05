اليوم العالمي للبيئة.. إطلاق برنامج "شجرة باسمك" داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلقت اليوم شركة "آر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو"، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT بالتعاون مع "مبادرة شجرها" برنامج "شجرة باسمك" والذي تم إطلاقه بالتزامن مع يوم البيئة العالمي داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي البيئي والمستدام للركاب وأهمية وجود الأشجار المثمرة وتحسين جودة البيئة الحضرية، وذلك عن طريق تشجيع الركاب للتسجيل بالبرنامج من خلال رمز الاستجابة السريعة QR code المتواجد داخل جميع محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والشاشات المتواجدة داخل القطارات وفي نهاية كل شهر سيتم منح صاحب أكبر عدد من الرحلات لكل محطة من المحطات شجرة مثمرة لزراعتها باسمه كتقدير لمساهمته في الحفاظ على البيئة واستخدامه لوسيلة مواصلة صديقة للبيئة.

ومن جانبه قال المهندس وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة " اّر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو" والعضو المنتدب أن الشركة تسعى دائما لرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والتي تتخطى مجرد فكرة نقل الركاب إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية.

وأضاف: حينما قمنا بإطلاق هذا البرنامج للركاب بعد اختيارهم لقطار العاصمة كوسيلة نظيفة صديقة للبيئة، وساهموا في حماية البيئة من 1500 طن من الانبعاثات المضرة من بداية السنة وهو نفس حجم الانبعاثات الذي يحتاج 240 ألف شجرة لامتصاصه في نفس المدة.

كما تحرص الشركة لحرص الشركة دائما لإطلاق المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتشجيع الركاب للمشاركة بالتغييرات الإيجابية في البيئة تنفيذا لتوجيهات وزارة النقل ورؤيتها وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق

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وأضاف المهندس عمر الديب، مؤسس مبادرة "شجرها"، أن هذا التعاون سيكون مثمرًا ومستدامًا لنشر الوعي البيئي ونشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وإشراك أكبر عدد من الركاب في هذه الحملة.