شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن فتح التقديم لبرنامج منح الزمالة لدراسة الدكتوراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم أمام الباحثين للتقدم لبرنامج منح الزمالة لدراسة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه لعام 2024، والمُقدمة من الأكاديمية الدولية للعلوم TWAS في مجالات العلوم الطبيعية.

وتشتمل المنح المُقدمة على زمالات TWAS-SN Bose للدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم الأساسية، وزمالة TWAS-NCP لما بعد الدكتوراه، بالتعاون مع المركز الوطني للفيزياء (NCP)، وزمالات TWAS-ICCBS للدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية (ICCCBS).

ويمكن للمُهتمين الاطلاع على كافة التفاصيل وموعد وشروط التقدم بزيارة الروابط التالية:

روابط التقدم للحصول على منح الدكتوراه : https://twas.org/opportunities/fellowships/phd

روابط التقدم للحصول على منح ما بعد الدكتوراه: https://twas.org/opportunities/fellowships/postdoctoral

ولمزيد من الاستفسارات، يمكن إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]