المكتب التجارى بالسفارة المصرية بعمان: البعثات التجارية تهدف لزيادة الصادرات والتعاون

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القاهرة - سامية سيد - أكدت منى عبود رئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية فى الأردن، أن الهدف الرئيس للبعثات التجارية المصرية المتكررة إلى الأردن هو العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الصادرات المصرية للخارج ومنها السوق الأردنى، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون والتكامل التجارى والاقتصادى بين القاهرة وعمان تمثل أولوية لدى عمل فريق المكتب التجارى المصرى بالسفارة بعمان.

وقالت عبود، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش انطلاق لقاءات البعثة التجارية المصرية لقطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء بمشاركة 23 شركة مصرية في العاصمة الأردنية، إن هناك عدة بعثات تجارية مصرية حضرت إلى الأردن وهناك أيضا تحضيرات أخرى من أجل استمرار التواصل بين السوق المصري والأردني في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يتماشى مع العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والأردن على كافة المستويات.

وأضافت أن القاهرة وعمان لديهما من العلاقات التجارية التاريخية ولديهما من الإمكانيات ما يجعلهما بوابة رئيسية للأسواق الخارجية سواء في القارة الأسيوية أو الأفريقية، مشيرة إلى أن توطيد العلاقات بين الجهات التجارية والاقتصادية بين البلدين هدف رئيسي تؤكد عليه قيادتا البلدين وعلى المستوى الحكومي والشعبي.

وأشارت منى عبود إلى أن فكرة البعثات وبالتعاون مع المجالس التصديرية وغرف التجارة في مصر والأردن ساهمت في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في الفترة الأخيرة، موضحة أن غرفة تجارة الأردن وكافة الجهات المعنية الأردنية تقدم كافة التسهيلات والإجراءات من أجل إنجاح هذه الفكرة التي باتت تؤتي ثمارها على الوضع الاقتصادي في البلدين.

ولفتت إلى أن البعثة التجارية المصرية لقطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء بمشاركة 23 شركة مصرية، التي زارت الأردن وعقدت عدة لقاءات نجحت في تحقيق الهدف منها هو تعريف السوق الأردني بمختلف قطاعاته بجودة المنتج المصري، مشيرة إلى أن ردود الأفعال في السوق الأردني بشأن هذه البعثة إيجابية للغاية وهناك لقاءات ثنائية عقدت بين ممثلي الشركات المصرية وتجار أردنيين والمؤشرات تتحدث عن نقلة نوعية في التعاون والتبادل بينهما.

وكشفت رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية بالأردن عن أن عدد الزائرين الأردنيين من التجار ورجال الأعمال والشركات إلى مقر عرض المنتجات المصرية خلال البعثات الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا مما يؤشر إلى مزيد من فرص التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي، مشيرة إلى أن كافة المنتجات كانت محل تقدير من الزائرين وهناك شركات أردنية حريصة على التواصل مع نظرائها في مصر.

ونوهت إلى أن هذه البعثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة للسوق الأردني، مشيرة إلى أن الشهر الماضي شهد حضور البعثة التجارية المصرية في قطاع الصناعات الغذائية، موضحة أن بعثة الصناعات الغذائية والتي ضمت عشرات الشركات المصرية المتخصصة شهدت نجاحا كبيرا وإقبالا غير مسبوق من الجانب الأردني.

وحول التعاون مع الجهات الأردنية من أجل تعزيز التبادل التجاري، أشادت منى عبود بالجهود التي تقوم بها الجهات الأردنية من أجل تعزيز التعاون والتكامل التجاري مع مصر، مؤكدة أن الجهد المبذول من قبل غرفة تجارة الأردن وكافة الجهات المعنية يسهم في نجاح استراتيجية التبادل التجاري بين البلدين.

وشددت على أن كافة الجهات المصرية أيضا وفي مقدمتها مكتب التجاري في السفارة بعمان حريص دائما على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الأردني والشركات الأردنية المختلفة من أجل التواصل مع الجانب المصري على مختلف المجالات، مؤكدة أن الثقة المتبادلة والحرص على التعاون والتنسيق وتقديم الدعم والمساندة هو أسس العمل بين الجانبين المصري والأردني.

ودعت رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية فى الأردن، كافة الشركات المصرية والقطاع الخاص على الاطلاع على السوق الأردني ومعرفة تفاصيله لأنه سوق واعد ومنفتح ويتوسط أسواقا عربية كثيرة، مؤكدة أن كافة أشكال الدعم والمساندة وتوفير المعلومات لكافة الشركات من أجل الوصول إلى السوق الأردني وزيادة الصادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن وصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وعقدت عدة لقاءات للبعثة التجارية المصرية لقطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء بمشاركة 23 شركة مصرية في العاصمة الأردنية عمان، والتي تأتي بتنظيم من غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية ومجلس التصدير المصري للصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية.