شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن بدء اختبارات الشباب المتقدمين لفرص العمل بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل ،اليوم الثلاثاء، عن بدء اختبارات القبول للمتقدمين على فرص عمل للمصريين، بدولة الإمارات العربية المتحدة ،في التخصصين التاليين: 3 مشرف عمال ، و70 حداد مسلح، والتى وفرتها الوزارة للشباب للعمل على مهنة حداد مسلح من 25 إلى 40 سنة ،وسن مشرف العمال من 40 إلى 50 سنة ، وذلك لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بمركز التدريب المهنى ببولاق الدكرور التابع لمديرية العمل بالجيزة.

وقامت الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة بالتواصل مع المتقدمين هاتفياً ، وتحديد مواعيد تسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة"، وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب.

كما أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ،توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ،بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج ،وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي،وتجهيز العمالة المؤهلة ،و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية ، كما قدم الشباب المتقدمين الشكر لوزير العمل ومسئولى الادارة المختصة على توفير تلك الفرص للشباب الراغب فى العمل بالخارج وذلك لمساعدتهم ودعمهم للحصول على فرص عمل لائقة ومناسبة تعينهم على مطالب الحياة .

وقالت "الوزراة " إن الراتب يبدأ من 1500 إلى 1700 درهم إماراتى لمهنة حداد مسلح، و 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مشرف العمال حسب الخبرة ، ومدة العمل 8 ساعات يومياً، وساعات إضافية طبقاً للإنتاجية ، مع توفير مبيت مكيف للعمال ، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى، ومدة العقد سنتين ، جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات ،واصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص ،وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج ،وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي ،موسمية أو دائمة ،كما تقوم الوزارة بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،و قامت مؤخرا بتأسيس "وحدة توجيه ما قبل المغادرة " لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج في حال التعرض لأي مشكلات أو تحديات.