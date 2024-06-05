شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. والطماطم بـ8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وفروع الشركات التابعة.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:
- الطماطم 8 جنيهات
- البصل 10 جنيهات.
- البطاطس بـ 20 جنيها.
- الجزر بـ 10 جنيهات.
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 14 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 18 جنيها.
- الكوسة بـ 14 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ18.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 15 جنيهات.
الفلفل الألوان بـ30 جنيها .
- الليمون بـ 28.5 جنيه.
- بطيخ سعر الكيلو بـ 13.5 جنيه.
- البسلة 27 جنيها.
- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه.
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