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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. والطماطم بـ8 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وفروع الشركات التابعة.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 8 جنيهات

‏- البصل 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 14 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 18 جنيها.

- الكوسة بـ 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ18.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيهات.

‏الفلفل الألوان بـ30 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 28.5 جنيه.

- بطيخ سعر الكيلو بـ 13.5 جنيه.

- البسلة 27 جنيها.

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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