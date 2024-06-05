شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن خطة الأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطاباً للمديريات التعليمية بشأن الخطة المقترحة للأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لطلاب المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس ، حيث نبهت على موجه عام المجال الصناعي والمجال الزراعي والاقتصاد المنزلي بتنفيذ الخطة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن النشاط الصيفي لمادة المهارات المهنية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي كالتالي:-

- شهر يونيو 2024

- تنفيذ برنامج تدريبي لتعليم الطلاب بعض غرز التطريز.. الأسبوع الأول.

- تصميم وتنفيذ منتج ابتكاري لعب الأطفال من خامات البيئة .. الأسبوع الثاني.

- إجازة عيد الأضحى .. الأسبوع الثالث.

- زراعة بعض نباتات للزينة.

شهر يوليو 2024 :-

- تنفيذ منتجات متنوعة من إعادة تدوير مخلفات ومستهلكات البيئة.. الأسبوع الأول.

- تصميم دائرة كهربائية علي لوح خشبي لأضاءه مصباح كهربائي أو تنفيذ منتج من الخشب بدائرة إضاءة بسيطة.. الأسبوع الثاني.

- تنفيذ بعض العصائر من الشراب الطبيعي والصناعي من الفاكهة المتاحة...الأسبوع الثالث.

- تنفيذ مشروع يعتمد علي غرز التطريز أو تنفيذ مشروع يعتمد علي شغل لخرز.. الأسبوع الرابع.

شهر أغسطس 2024

- تنفيذ بعض المعجنات البسيطة أو الوجبات السريعة وكيفية تغليفها .. الأسبوع الأول.

- تنفيذ بعض أنواع من المربات حسب الفاكهة المتاحة.. الأسبوع الثاني.

- انتاج صندوق خشبي لحفظ المقتنيات ودهانه فى الأسبوع الثالث.

- تصميم وتنفيذ طقم مكتب وتزينة بطرق متنوعة.. الأسبوع الرابع.

شهر سبتمبر 2024: عرض وتقييم منتجان النشاط الصيفي علي مستوي المحافظة لتبادل الخبرات بين الإدارات بعضها البعض.