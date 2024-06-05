شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ عملات نقدية فى ماكينات الصراف الآلى ببنك ناصر لصرف معاشات يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تيسير كافة إجراءات صرف معاشات يونيو 2024 ، مع استمرار ضخ العملات النقدية في ماكينات الصراف الآلي التابعة لـ بنك ناصر الاجتماعي فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش.

كان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد وضع ضوابط محددة لصرف المعاش بين الإخوة حال وفاة الوالدين، فقد نص على آليات محددة بموجبها يتم إعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.

وطبقًا لأحكام المادة رقم 107، التى تناولت الحالات، التى تستوجب إعادة توزيع المعاش بين الأخوة، وذلك فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب، فى تلك الحالة يتم توزيع المعاش بينهما طبقا لما ورد فى هذه المادة.