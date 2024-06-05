شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقديم على منصة وظائف المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرئيسية للمدارس المصرية اليابانية انفوجراف لخطوات التقديم والتسجيل على منصة وظائف المعلمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، حيث وجهت المتقدمين بالتأكد من خدمة الانترنت قبل بدء التسجيل، مضيفة أن الأفضل أن يكون التقديم من خلال جهاز عبر الرابط التالي:-https://ejsadm.moe.gov.eg/

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الشروط و الأحكام الخاصة للمتقدمين لوظائف المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية وهي كالتالي:-

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجي كلية التربية وتخصصات اللغة الإنجليزية و Math & Science لابد من اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

- أن يكون المتقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس أو مجال الإدارة المدرسية بإحدى المدارس الحكومية بموجب صحيفة أحوال إلكترونية حديثة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية التي يعمل بها على أن تكون الخبرة في مرحلتي رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية فقط أو الإدارة المدرسية وأن يتقن اللغة الإنجليزية.

- أن يكون لدى المتقدم من خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجباري) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية.

- للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته في مجال الإدارة المدرسية وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وسوف تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة:-



- صحيفة الحالة الجنائية مقدمة لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف.

- بيان بالجهات التي عمل بها المتقدم موضحا فيه « اسم الجهة – عنوانها – شخص يمكن الرجوع اليه موضحا ( اسم الشخص – وظيفة – رقم هاتفه – بريده الإلكتروني) بالنسبة للعاملين بوزارة التربية والتعليم فيقدم بالإضافة إلى المستندات سالفة الذكر المستندات الآتية :-

- صحيفة أحوال حديثة خالية من الجزاء التقرير كفاية بدرجة ممتاز عن آخر عامين.

- علي أن يتم التعاقد معه وفقا للقواعد والشروط المقررة للإجازات الخاصة المقررة في هذا الشأن أو بنظام المأمورية بعد توقيع خطاب إلتزام مع شركة الإدارة.

- مفردات مرتب حديثة (شهر بحد أقصى)يجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع علي الوزارة بأي حق قانوني.

- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم يجب ان يتم استغلالها افضل استغلال لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط علي زر “حفظ” وظهور رسالة «تم التسجيل بنجاح» يكون قد استنفذت الفرصة الوحيدة للمتقدم وأي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.

- سيتم التعاقد مع من اجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى ولا يجوز التقدم لمدرستين أو النقل بين المدارس.

- لوحدة المدارس المصرية اليابانية الحق في عدم قبول طلب انضمامك للعمل بالمدارس المصرية اليابانية دون إبداء أسباب.







1



2



3



4



5



6



