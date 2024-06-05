شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للتوظيف: كلمة مصر بمؤتمر العمل الدولى تعكس رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد الدروي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتوظيف بكلمة مصر امام مؤتمر العمل الدولي والتي ألقاها وزير العمل حسن شحاته مشيرا كلمة مصر عكست رؤية شاملة لتحققق الاستقرار في سوق العمل بين أطراف العمل الثلاث (الحكومة - العمال - أصحاب الأعمال )

وقال الدروي - في تصريحات اليوم - إن مصر اتخذت خطوات جاة لتحسين الأجور على مدار السنوات الماضية لمواجهة معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار في مواقع الإنتاج مطالبا بضرورة مراجعة الحد الانى للأجور بشكل دوري وزيادته بما يتناسب مع معدلات التضخم التي تلتهم اي زيادة في الأجور .

ولفت الدروي إلى التحديات التي تواجه سواق العمل منها زيادة معدلات البطالة وهو ما ذكره مدير منظمة العمل الدولية خلال عرض تقريره أمام المؤتمر مؤكدا على ضرورة ان تراعي كافة السياسيات والتشريعات بجميع دول العالم التوازن في علاقات العمل وتوفير بيئة عمل لائقة تقوم على التشاركية بين جميع الأطراف

وأعرب الدروي عن فخره لمشاركةِ مصرَ الفعّالةِ في مؤتمرِ العملِ الدوليِ بجنيف، والذي يُعتبرُ منبرًا عالميًا لتبادلِ الخبراتِ وتعزيزِ التعاونِ بينَ الدولِ في مجالِ العمل

ونوه بأن الوفدُ المصريُ برئاسةِ وزيرِ العملِ حسن شحاته يجسد الشراكةَ المثمرةَ بينَ الحكومةِ وأصحاب الأعمالِ والعمالِ، مما يعكسُ التزامَ مصرَ بتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ في سوقِ العملِ.معربا ايضًا عن أمله في أن تسهمَ هذهِ المشاركةُ في تعزيزِ مكانةِ مصرَ على الساحةِ الدوليةِ وتبادلِ أفضلِ الممارساتِ لتحقيقِ العدالةِ الاجتماعيةِ.