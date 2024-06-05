شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء والبترول تعلنان انتهاء تخفيف أحمال التيار لساعة إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذى اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقرراً له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدتا عودة الأمور إلى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الاحمال الذي كان ساريا من قبل حيث أن هذا الاجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية .

وفيما يتعلق بضخ الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة يشار إلى أنه اعتباراً من الغد سيجرى العودة التدريجية لإمدادت الغاز لها عقب ما تم أمس من إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء فى ضوء اعمال الصيانة الوقائية للشبكات .