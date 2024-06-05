أخبار مصر.. الأرصاد:الخميس والجمعة ذروة ارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها إعلان هيئة الأرصاد أن الخميس والجمعة المقبلين ذروة ارتفاع الحرارة وأن العظمى بالقاهرة ستصل لـ40 درجة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012