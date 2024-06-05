شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد:الخميس والجمعة ذروة ارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها إعلان هيئة الأرصاد أن الخميس والجمعة المقبلين ذروة ارتفاع الحرارة وأن العظمى بالقاهرة ستصل لـ40 درجة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الكهرباء: تخفيف الأحمال اليوم ساعتين فقط من 3 عصرا إلى 7 مساء
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة البترول أبلغت مركز التحكم القومى للكهرباء بالعودة للعمل بجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء للفصل ساعتين وربع بدءا من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتوليد الكهرباء. هيئة الأنفاق: تشغيل المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو للجمهور 2027
أكد اللواء طارق جويلى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن الخط الرابع يمتد من 6 أكتوبر للقاهرة الجديدة، وأن المرحلة الأولى ستتبادل الخدمة مع الخط الثاني فى محطة الجيزة ومع الخط الأول فى الملك الصالح، الخط له أهمية كبيرة منها ربط المناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير. المالية: مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة فى كل مؤشرات الشفافية والإفصاح
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة فى كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام 2023، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام فى مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة، حيث قفزت مصر 6 مراكز فى «الشفافية المالية» و16 درجة فى «مشاركة الجمهور» و10 درجات فى «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار، موضحًا أن مصر تتخطى المتوسط العالمى فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا فى مشاركة الجمهور، وقد استشهد التقرير العالمى للموازنة المفتوحة لعام 2023 بالتجربة المصرية فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية. الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة ارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أنه من المتوقع أن تصل الموجة شديدة الحرارة ذروتها غدا الخميس وبعد غدا الجمعة. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة لعام 1445 بعد مغرب غد الخميس
تستطلع دار الافتاء المصرية مساء غد الخميس، هلال شهر ذى الحجة لعام 1445 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال باعتبارها بلد المناسك. القومية للأنفاق: 30 شهراً مدة تنفيذ مترو الإسكندرية الجديد
أكد اللواء طارق جويلى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أنه يجرى الأن تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية بطول 21.7 كم، وأن مراحل التنفيذ الآن فى مرحلة الخوازيق، مشيرا الى أن مدة المشروع 30 شهرا، بداية من 1 يناير 2024، وهى مدة مضغوطة لحل الازدحام، ونحاول الضغط مع الشركات لتقليل المدة، كما تم تشغيل خطوط اتوبيسات نقل بديلة لقطار أبو قير. دار الإفتاء توضح أحكام ذبح الأضحية شرعا وشروطها
يستعد ملايين المسلمين فى جميع أنحاء العالم إحياء سنة النبى، صلى الله عليه وسلم، وإحياء شعيرة من شعائر الله وهى الأضحية، ولكن الكثير يجهل كيفية ذبح الأضحية أو كل ما يؤكل من البهائم، بالرغم من أن السنة النبوية أوضحت لنا كيفية الذبح . أفضل الأيام.. 6 أمور يفضل فعلها فى العشر الأوائل من ذى الحجة
الأيام العشر الأوائل من ذى الحجة أيام فاضلة أقسم الله بها فقال: {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ}، وأخبرنا رسول الله ﷺ عن فضل العمل الصالح فيها، فقال: "ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذه" -يعني عشر ذي الحجة- قالوا: ولا الجِهادُ؟ قالَ: «ولا الجِهادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلَمْ يَرْجِعْ بشَيءٍ». [أخرجه البخاري] نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر.. بالاسم ورقم الجلوس
ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الأقصر، عقب اعتمادها رسمياً من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك في خدمة لطلبة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للحصول على نتيجتهم برقم الجلوس. مصادر: استقالة مساعد وزير التموين من جهاز تنمية التجارة والبورصة السلعية
أكدت مصادر أن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، تقدم باستقالته الي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. الزمالك يبدأ خطوات إعداد فريق الكرة النسائية
استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على بدء نشاط الكرة النسائية بالنادى خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لشروط فيفا للحصول على رخصة الأندية المحترفة. الأهلي يرحب برحيل محمد عبد المنعم حال وصول عرض مُغرى
رحب مسئولو النادي الاهلى بالموافقة على رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر للاحتراف في نهاية الموسم الحالي، لأيا من الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، شريطة الحصول على مقابل مالي مغري، يدفع الإدارة للموافقة على العرض المقدم والتراجع عن فكرة التمسك بالمدافع الدولي. مواعيد مباريات اليوم.. تونس تواجه غينيا الاستوائية وفرنسا أمام لوكسمبرج وديًا
تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 5-6-2024 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة تونس وغينيا الإستوائية في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026. العالم هذا الصباح.. بايدن: غير متأكد من ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب فى غزة.. نائبة فرنسية ترفع العلم الفلسطينى أثناء جلسة للبرلمان.. مستشار سابق فى البنتاجون: أمريكا ليست مستعدة للدخول فى صراع مع روسيا
الرئيس الأمريكى جو بايدن يتغافل عن حرب الإبادة التى تشنها الدولة العبرية ضد قطاع غزة فى تصريح يفيد عدم علمه بجرائم إسرائيلى فى القطاع، ونائبة فرنسية تحمل العلم الفلسطينى، والبنتاجون ينفى أى نية فى الدخول فى صراع عسكرى مباشر ضد موسكو. الكذابون.. 5 أكاذيب إسرائيلية ضد مصر وغزة لتبرير جرائمها.. إسرائيل تختلق وقائع اغتصاب وذبح وتكذب بشأن الأنفاق والمساعدات وتخفى حقيقة خسائر الجنود والمعدات.. وبيانات مصرية دحضت أكاذيبهم ووسائل إعلامهم فضحتهم
تستحق هذه الحرب التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى اليوم أن توصف بانها حرب الأكاذيب، وتستحق أن توصم الإدارة الإسرائيلية بأنها إدارة كاذبة تماما بسبب حجم الأكاذيب التى روجتها واطلقتها ضد الجميع ولتبرير الجرائم غير الإنسانية التى اقترفتها فى حق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى والانتهاكات المتعمدة للقانون الدولى والإنسانى، وأكاذيب أخرى متعلقة بحجم خسائر القوات الإسرائيلية داخل القطاع، بخلاف مجموعة من الأكاذيب الأخرى كانت موجهة بشكل مباشر ضد مصر لم تستطع إسرائيل أن تقيم دليلا واحدا عليها معسكر يونيو يُزيل خلافات حسام حسن مع نجوم الفراعنة.. انضمام محمد صلاح ينهى جدل عن علاقته بالتوأم.. إصابة فتوح تفتح صفحة جديدة بين العميد وعمر كمال عبد الواحد والمنتخب يتسلح بروح الانتصارات قبل مواجهتى التصفيات
أنهى معسكر يونيو الجاري، كل الجدل المثار عن علاقة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بنجوم الفراعنة، حيث شهدت الفترة الماضية، ومنذ تولي العميد مسؤولية تدريب المنتخب خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، حالة كبيرة من الجدل حول علاقته باللاعبين، وبالتحديد، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، وعمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي. مصر تواصل جهود وقف العدوان..وفدا الجهاد الإسلامى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى القاهرة لمناقشة سبل إيقاف الإبادة.. الاحتلال يواصل قصف غزة.. انتشال عشرات الشهداء والجرحى بعد قصف عنيف على مخيمى البريج والمغازى
وصل وفد من الجهاد الإسلامي الفلسطيني برئاسة الأمين العام للحركة زياد نخاله إلى القاهرة، بناء على دعوه مصرية لاستعراض الأوضاع الفلسطينية الحالية، خاصة ما يتعلق بالعدوان الذى تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة. الكهرباء: تخفيف الأحمال اليوم ساعتين فقط من 3 عصرا إلى 7 مساء
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة البترول أبلغت مركز التحكم القومى للكهرباء بالعودة للعمل بجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء للفصل ساعتين وربع بدءا من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء اليوم، الأربعاء، وذلك بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتوليد الكهرباء.
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