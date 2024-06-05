شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا فى السعودية تدعو لتحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المحكمة العليا فى السعودية، اليوم الأربعاء، عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء غدٍ الخميس الموافق 29 من شهر ذى القعدة لهذا العام 1445هـ.

وأوضحت المحكمة في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)- أنه وفقا لما تضمنه قرار المحكمة العليا أن الـ 9 من شهر مايو الماضي هو غرة شهر ذى القعدة لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا تدعو إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء يوم غد الخميس 29 من شهر ذي القعدة 1445هـ الموافق يونيو 2024.

ودعت المحكمة مّن يراه بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، معربة عن أملها بانضمام مّن لديه القدرة على الترائي إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.