شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار حدة الـ موجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام ، لافته إلى أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل 8 يونيو.

متوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيكون بقيم تتراوح من (4:3) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى خلال هذه الفترة ما بين 35 و 36 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على جميع الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاطا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.