شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأنفاق: تركيب حاجز زجاجى على رصيف مترو الخط الرابع لحماية الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه ولأول مرة في تاريخ خطوط المترو، سيتم تركيب حاجز زجاجي اتوماتيكي على رصيف المترو في جميع محطات الخط الرابع للمترو لحماية الركاب من أى سقوط على القضبان لأي سبب من الأسباب.

وأوضحت أن الحاجز يعمل أوتوماتيكي وقت وصول القطار ويغلق أوتوماتيكي بعد مغادرة القطار، وذلك يحمي جميع الركاب.

وأعلن الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه من المقرر تشغيل المرحلة الأولى الخط الرابع لمترو الأنقاق في عام 2027 .

وأشار جويلي إلى أن نسبة التنفيذ في المحطات بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو وصلت 81٪، مشيرا إلى أنه يمتد في المرحلة الأولى من حي الأشجار حتى الفسطاط ويمتد في مرحلة أخرى من 6 أكتوبر للقاهرة الجديدة ويتبادل الخدمة مع الخط السادس من الخصوص للمعادي.

وأكد رئيس القومية للأنفاق في مؤتمر صحفي، أن الخط يوفر فرص عمل جديدة وتوفير وقت وجهد وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمناطق التي يمر بها ويتبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة والأول في الملك الصالح، مؤكدا أن المشروع يسع 1.5 مليون راكب يوميا وهو أقصى استيعاب للخط بعد الاستكمال.