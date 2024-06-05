شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت مصر بقرار حكومة وبرلمان سلوڤينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

ووصف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، في تدوينة عبر صفحته على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، القرار بأنه خطوة مهمة ومُقدرة لدعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وتعزيز الجهود الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.