شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن محذرا من التدخل الخارجى فى انتخابات 2024: كل الأشرار يحبون ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة جديدة إن هناك أدلة على تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية المقبلة، وقال مازحا إن جميع الأشرار يشجعون الرئيس السابق ترامب في سباق نوفمبر.

في مقابلة مع مجلة التايم، قال الرئيس الأمريكي الساعي للحصول على ولاية ثانية متتالية في البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة الأمريكية : "هناك أدلة على أن التدخل يحدث"، رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل.

وعندما تدخل أحد المراسلين ليقول إن الأمر يبدو كما لو أن الصين تتدخل، قال بايدن إن الصين سيكون لها مصلحة في التدخل، وتابع : "الجميع، كل الأشرار يشجعون ترامب، يا رجل ليست مزحة".

روى بايدن في وقت سابق من المقابلة، كيف أخبره القادة الأجانب بشكل متكرر أنه من المهم بالنسبة له أن يفوز بإعادة انتخابه لحماية الديمقراطية في الولايات المتحدة وخارجها.

وتأتي تعليقات الرئيس الأمريكي بعد أن قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أبريل، بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى الصين، إن هناك دلائل على أن بكين تحاول التأثير وربما التدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن بايدن حذر الرئيس الصيني شي جين بينج خلال اجتماع عقده في نوفمبر في سان فرانسيسكو من التدخل في انتخابات 2024.

ووفقا لشبكة سي ان ان، تضمنت التكتيكات المزعومة التي اتبعتها الجهات الفاعلة الصينية استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بمقاطع الفيديو وزرع الفتنة ، بما في ذلك عن طريق التشويه الكامل لكلمات عضو واحد على الأقل في الكونجرس الأمريكي، مما يثير المخاوف بشأن المخاطر في الانتخابات الأمريكية.

ولن تكون الجهود الأجنبية للتأثير على الانتخابات الأمريكية جديدة. وخلص المسؤولون الفيدراليون إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 بين ترامب والمرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.