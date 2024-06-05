شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى ربيع 2024.. درجات الحرارة ترتفع لتسجل 47 درجة غداً فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النشرة اليومية لـ درجات الحرارة والتى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، أن الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد ستصل ذروتها غدا الخميس وبعد غدا الجمعة حيث تشهد درجات الحرارة مزيد من الارتفاع .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة لأول مرة فى ربيع هذا العام 47 درجة فى أسوان و46 درجة ببعض محافظات الصعيد ، وهذه هى الدرجات المقاسة فى الظل.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاطا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.