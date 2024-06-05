شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: منفذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الدور المجتمعي والخدمي لجامعة حلوان وفرت الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، منفذ بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذا المنفذ جاء في إطار جهود الجامعة للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل منتسبي الجامعة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجامعة، والذي يتجاوز حدود التعليم الأكاديمي ليشمل دعم منتسبي الجامعة، و تحرص الجامعة من خلال هذا المنفذ على توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

وقد أشاد منتسبي الجامعة بهذه الخطوة، معبرين عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم، وأكدوا أن الجامعة دائماً ما تبادر بمثل هذه الخطوات التي تعكس اهتمام الجامعة الحقيقي بأبنائها .

وذلك اعتبارا من اليوم وحتى غدا 6/6 بمنفذ متنقل داخل حرم جامعة حلوان أمام المبنى الادارى بجوار مدرج (۱۰) ، واعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٦/٩ يكون مقر المنفذ الرئيسي بالمطعم المركزى أمام مدرج (3).