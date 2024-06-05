شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: إطلاق أسماء الشركات على محطات المونوريل بمقابل دولارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء طارق جويلى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أنه يتم التواصل مع عدد من الشركات والمستثمرين لعرض تسميه محطات المونوريل على أسماء مشاريعهم القريبة منها، مقابل قيمة مالية وفقا لعقود مع هيئة الأنفاق.

وأضاف رئيس هيئة الأنفاق، خلال لقاء صحفى اليوم، أن القيمة المالية يتم دفعها بالدولار مقابل إطلاق اسم المستثمر أو اسم الكمبوند على محطات المترو أو المونوريل الجديدة، قائلا: عرضنا على مولات وأماكن حيوية قريبة من المونوريل لإطلاق أسمائهم عليها.

ويتم تنفيذ خطين للمونوريل الأول يبدأ من محطة مترو الاستاد بمدينة نصر، ويصل للعاصمة الإدارية الجديدة ويتقاطع مع القطار الكهربائي الخفيف فى محطة الفنون والثقافة، والخط الثانى يربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة مترو وادى النيل.

ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

والمونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الإختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلا من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات، حيث يتم تشغيله بـ الطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).



