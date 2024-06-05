شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: إنشاء مركز امتياز لمرضى السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن عقد شراكتين استراتيجين جديدتين لتحسين رعاية مرضى السكري وتعزيز التعليم الطبي، وذلك خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على أهمية الشراكتين الاستراتيجيين التي تم توقيعهما، مشيرًا إلى أن الشراكة الأولى تتضمن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز امتياز لمرضى السكري في عيادات علاج السكري التابعة للهيئة، بهدف تطوير مهارات مقدمي الخدمة ودمجها مع المنصة الرقمية للهيئة مستقبلًا بعد تجهيزها لتوفير حلول متكاملة لمرضى السكري، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن الشراكة الثانية، تشمل توقيع بروتوكول تعاون لتطوير مهارات مقدمي الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأبرز الدكتور السبكي، أن هذه الشراكات تمثل تحولًا رقميًا في رعاية مرضى السكري، وتعزز رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتابع السبكي: أنه نمضي قُدمًا في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الصحية بهدف بناء نظام رعاية صحية قوي ومستدام، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.