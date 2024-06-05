شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى للبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" فى عددها رقم 125 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2024، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة البدرشين، وذلك طبقًا للأسس والمعايير والضوابط والاشتراطات والتوصيات الواردة بلوحة المخطط التفصيلى للمدينة.

ونص القرار رقم 495 لسنة 2024، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 26/10/2023 على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة البدرشين، وعلى مذكرة المستشار القانونى بالمحافظة بشأن مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية للمحافظة بخصوص استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة البدرشين والمنهجية بعدم وجود مانع قانونى من استصدار القرار المطلوب على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى أول دور انعقاد له، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمرفق به لوحة المخطط التفصيلى لمدينة البدرشين، قرر:

المادة الأولى: يعتمد المخطط التفصيلى لـ مدينة البدرشين وذلك طبقًا للأسس والمعايير والضوابط والاشتراطات والتوصيات الواردة بلوحة المخطط التفصيلى للمدينة.

المادة الثانية: يتعين عرض الموضوع على المجلس الشعبى المحلى فى أول دور انعقاد له.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.







