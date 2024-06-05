شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تطلق مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انطلاق مسابقة كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات، والتى ينظمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة بمشاركة الشباب بعدد من مناطق محافظة القاهرة بهدف رفع الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة، والتعامل الصحيح مع المخلفات بمختلف أنواعها، وذلك فى إطار احتفالات مصر في يوم البيئة العالمى 2024 تحت شعار "أرضنا _ مستقبلنا .. معا نستعيد كوكبنا".

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المسابقة يتم تنفيذها، بدعم من مشروع البنك الدولي " الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" وبمشاركة كل من هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وشركتى ارتقاء وانفيروماستر للخدمات البيئية، وتأتى فى اطار جهود وزارة البيئة لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال غرس ثقافة النظافة لدى مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على مشاركة الشباب كمحركٍ رئيسي للتغيير .

واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ان المسابقة تتكون من مرحلتين و في كل مرحلة ، ستكون المنافسة بين 3 فرق فى كل منطقة من الثلاث مناطق المستهدفة وتشمل هيئة نظافة وتجميل القاهرة والمعنية (بمنطقة قلعة الكبش بحي السيدة زينب) بالمنطقة الجنوبية، و شركة انفيروماستر والمعنية ( بمربع السعادة بحي المطرية) بالمنطقة الشرقية ، وشركة ارتقاء والمعنية(بمنطقة بركة الرطل بحي باب الشعرية) بالمنطقة الغربية، لافتة الى انه سيتم تنفيذ يوم تدريبى للمتسابقين للتعريف بقواعد المسابقة والطريقة الصحيحة لفصل المخلفات ،وستقوم كل جهة بتنفيذ مسابقة أولية فى (سرعة الجمع والفصل الصحيح للمخلفات) بمنطقتها، كما سيتم تنفيذ زيارة ميدانية للثلاث فرق إلى أحد مصانع التدوير للتعرف على خطوات الفرز والتدوير داخل المصنع ورؤيتها على أرض الواقع.

وأضافت الوزيرة أنه سيتأهل الى المرحلة النهائية 3 فرق (فريق واحد من كل منطقة)، وتتضمن آليات المسابقة تحديد الفائزين من خلال احتساب عدد من النقاط نقطة واحدة عن القمامة العادية ( ورق ، كارتون ، شنط بلاستيك الخ )، نقطة عن كل ربع كيلو، ونقطتان للعبوات الزجاجية والعلب، وثلاث نقاط للزجاجات البلاستيكية ، وخمس نقاط مع الفصل الصحيح للمخلفات، وخمس نقط للوزن الاكثر ، كما تشمل جوائز المسابقة تقديم جوائز عينية في المرحلة الأولى ، وتقديم جوائز مالية في المرحلة النهائية، وتشمل الجائزة الاولى 9 آلاف جنيه ، والجائزة الثانية 6 آلاف جنيه، والجائزة الثالثة 3 آلاف جنيه ، كما سيتم توزيع ميداليات ( فضية، وبروزنية، وذهبية) للمشاركين فى النهائيات، على ان يتم تسليم الجوائز النهائية و تسليم كأس البطولة النهائية الى الفريق الفائز الأول ضمن احتفالات يوم البيئة العالمى 2024.



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