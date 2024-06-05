شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى لقرية القصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 125 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2024، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باعتماد المخطط التفصيلي لقرية القصر بمركز الواحات البحرية، وذلك طبقًا للخرائط المرفقة وكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بها وعلى ضوء أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ونص القرار رقم 561 لسنة 2024، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/620) بتاريخ 21/4/2024 المرفق به كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3 - 9371) بشأن موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلي لقرية القصر بمركز الواحات البحرية، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 2/5/2024 بشأن طلب استصدار قرار في هذا الشأن، قرر

المادة الأولى: يعتمد المخطط التفصيلي قرية القصر بـ مركز الواحات البحرية، وذلك طبقًا للخرائط المرفقة وكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بها وعلى ضوء أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.