قبل السفر لباريس.. أبوهشيمة يتابع تدريبات المنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قال بيان صادر عن النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه زار المنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس المقبلة.

وشهد "أبوهشيمة" تدريب المنتخب بالأمس، بحضور الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب، لمؤازرة المنتخب وتحفيز اللاعبين في رحلة الإعداد إلى الأولمبياد.

وحرص النائب أحمد أبو هشيمة على الاطمئنان من ميكالي، مدرب الفريق، على آخر الترتيبات والتجهيزات للتحديات المقبلة، والتي تنتظر المنتخب استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وشدد النائب أحمد أبو هشيمة على ضرورة بذل كل اللاعبين لأقصى مجهود لديهم حتى يتسنى لهم الفوز بالـ5 مباريات لتحقيق ميدالية وحال الفوز بالمباراة السادسة سيعودون بالذهب.

وكان قد سبق وقدم النائب أحمد أبو هشيمة بصفته رئيسا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، دعما ماليا قدره 2 مليون جنيه للمنتخب الأوليمبي، ووعدهم بمكافآت خاصة حال العودة بالميدالية الذهبية، كتلك التي قدمها للمنتخب الأوليمبي الذي حقق بطولة أفريقيا بقيادة الكابتن شوقي غريب.

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