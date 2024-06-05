مدبولي يؤكد أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته بمختلف القطاعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة .. مشيرا إلى أن الدولة لاتزال تضع هذا الملف على رأس الأولويات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بالوزارة.

وأكدت وزيرة البيئة أن هناك حرصًا مستمرًا على تعزيز سياسات النمو الأخضر وتنفيذها..لافتةً في هذا الصدد إلى "تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد : إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية وورش العمل من خلال فريق العمل بالوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتمت دعوة كافة الوزارات والجهات المعنية والجهات غير الحكومية، فضلًا عن تنفيذ الزيارات الميدانية، ومن ذلك الزيارة الميدانية لمحافظة "الإسكندرية" والتي تم خلالها الاجتماع بالمحافظ ومُمثلي المحافظة والأجهزة التنفيذية على مدار عام..مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير تفصيلي حيث يُعد الجزء الخاص بالمدن الأكثر صمودًا محورًا رئيسًا به.

كما تمت مناقشة ملخص التقرير الذي يشتمل على التقييم والتوصيات بلجنتي الأداء البيئي والسياسات البيئية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال يومي 28 و29 مايو الماضي بحضور وزيرة البيئة افتراضيًا؛ ونتيجة لذلك تم إقرار النسخة النهائية من ملخص التقرير.

وأكدت وزيرة البيئة أن اجتماعات عرض مسودة التقرير وإقرارها شهدت إشادة مُمثلي المنظمة والدول الأعضاء بالتقدُم المُحقق في إدماج مبادئ النمو الأخضر على مستوى السياسات والإجراءات والمشروعات المُنفذة خلال السنوات الماضية، ولا سيّما في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين جودة الهواء، والتوسُّع في مشروعات الطاقة النظيفة، وجهود حفظ التنوع البيولوجي، إضافةً إلى جهود الحكومة المصرية لخلق مناخ مُشجع على الاستثمار من أجل دعم التحول الأخضر..مشيرة إلى أنه تم الاعتراف لأول مرة بمجهودات الدولة في خفض نسبة تلوث الهواء فيما يخص PM.2.5.

وفي سياق آخر .. تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الجهود الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق باستخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت بدلًا من الفحم، حيث أوضحت أن الوزارة قامت بعقد اجتماع مع شركات الأسمنت في مايو المنقضي؛ لتشجيعهم على الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات، بهدف ضمان معالجة كامل المخلفات الواردة لمنشأة المعالجة، وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية.

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم الاستماع إلى المقترحات الخاصة بتلك الشركات حول زيادة كمية الوقود البديل وتحسين جودته، ووضعها في الاعتبار.. لافتة إلى استثمار 5 شركات تعمل في محافظات مختلفة، في إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الوقود البديل.