قرار من القضاء في إعادة مُحاكمة متهم بسرقة شاب بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، مد أجل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية مقتل شخص لسرقته أمواله بمنطقة العمرانية لجلسة غداً الخميس، لإتمام المداولة.

شُكلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين الدكتور محمود عبد المنعم القرموطي ومعوض ثروت رجب وأمان سر أشرف صلاح.

المتهمون وفق أمر الإحالة بالقضية رقم 16061 لسنة 2013 جنايات العمرانية، هم ( "د.ا.ع" 30 عامًا و "م .ع.ق" 26 عامًا، طالب بمعهد الدراسات النوعية، و "د. ف. ع" 32 عامًا عاطل و "د.م.س" 25 عامًا، و "م. س. ط" و "ى . م.ي" 30 عامًا و "إ . ا. ذ" 30 عامًا سائق، و "م . س. م"، و "م.س.م" 25 عامًا مسؤول مبيعات)، لأنهم قتلوا المجني عليه "ياسر. م" عمدًا مع سبق الإصرار، لسرقه أبيه بعد سحبه أموال كثيرة من ماكينة البنك.

وأسندت تحقيقات النيابة للمتهمين من الأول حتى الثامن قتلوا المجني عليه "ياسر. م" عمداً، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض سبيل جريمتهم، بعدما كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وأعدوا لهذا الغرض بندقية آلية وخرطوش، ووزعوا المهام فيما بينهم.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهم التاسع تخصص في مراقبة عملاء أحد البنوك أثناء سحبهم المبالغ المالية من الماكينة، واختير المجني عليه "محمد.م" من بين العملاء لسحبه مبلغ مالي كبير، فتتبعه المتهم التاسع، وأبلغ باقي المتهمين بالمعلومات الكافية بأوصاف المجني عليه، ذلك الأمر الذي مكن المتهمين من إتمام مخططهم الإجرامي.

وبينت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من الوصول للمجني عليه حال استقلاله سيارته حيث اعترضوا طريقه و أجبروه على التوقف والنزول من السيارة تحت تهديد الأسلحة النارية، فخرج نجل المجني عليه، للحديث معهم والاعتراض علي طريقتهم في منعهم من استكمال سيرهم، لكنهم تعدوا عليه وقتلوا المجني عليه لاستكمال مخططهم الإجرامي وسرقة المبلغ المالي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.