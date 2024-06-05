"يمنح الطلاب شهادات مزورة".. ضبط سيدة تُدير كيان تعليمي وهمي في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أفادت بقيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات في مجال الحاسب الآلي وإيهامهم بأن تلك الشهادات معتمدة من إحدى الشركات العالمية - على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية والإعلان عن ذلك عبر "الإنترنت".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بمقر الكيان المشار إليه وبحوزتها "شهادات خالية البيانات مثبت عليها شعار الشركة العالمية المشار إليها – مطبوعات دعائية - اكلاشيه "منسوب صدوره للكيان".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.