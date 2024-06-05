بـ 4.2 مليون جنيه.. سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 52 كيلو مخدرات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصرين إجراميين بالإسكندرية، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت بقيام (عنصرين إجراميين) بإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما كميات من الحشيش المخدر وزنت 52.5 كيلو جرام - المعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4.2 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعي ومتجري المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامي على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع في براثن الإدمان.