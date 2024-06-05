القبض على "مستريح الفاكهة" في شربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وايهامهم بتوظيف أموالهم في مجال التجارة.

كان مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغاً من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) تضرره من (جزار - مقيم بدائرة المركز) لاتهامه بالنصب عليه والتحصل منه على مبلغ مالي وإيهامه بقدرته على توظيفها في مجال استيراد وتصدير الفاكهة مقابل حصوله على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يف بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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