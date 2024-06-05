شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الإعدادية بنسبة نجاح 87.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 م، بنسبة نجاح بلغت 87.1% ، حيث تقدم لآداء الامتحان ( 142770 ) طالب وطالبة حضر منهم 141791.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.15 % حيث تقدم لآداء الامتحان 1156 طالب وطالبة حضر منهم 1089.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 93 %، حيث تقدم لآداء الامتحان 71 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100%، حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالبا وطالبة.

هنأ محافظ الشرقية الناجحين فى امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.