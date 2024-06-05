شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس الرياضية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بـ المدارس الرياضية المرحلة الإعدادية والثانوية الرياضية للعام الدراسي 2024/2025، للبنين والبنات بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبورسعيد وبني سويف والمنيا وأسيوط والفيوم، أما بالنسبة للبنين فقط بالجيزة والقليوبية وسوهاج والأقصر وأسوان ومرسي مطروح والوادي الجديد.

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد سحب الملفات للتقديم في المدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية والثانوية يوم 9 يونيو حتي يوم 11 يوليو 2024، مشيرا إلى أن قيمة الملف 50 جنيهاً، وأن موعد بدء الاختبارات يوم 24 يوليو.

كما أعلنت الوزارة شروط القبول بالمدارس الرياضية كالتالى:-

- بالنسبة للمرحلة الإعدادية: أن يكون الطالب ناجحاً في الصف السادس الابتدائي ومنقولاً للصف الأول الإعدادي ويسحب ملف التقديم من المدرسة الرياضية الإعدادية بالموعد المحددة.

- بالنسبة للمرحلة الثانوية:- يتم فتح باب القبول للطلبة الحاصلين علي الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابع لها المدرسة وذلك في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي، ويسحب ملف التقديم من المدرسة الرياضية الإعدادية بالموعد المحددة.

أوضحت وزارة التعليم، تفاصيل الكشف الطبي واختبارات القبول للالتحاق بالمدارس الرياضية للعام المقبل وهي كالتالي:-

- إجراء الكشف الطبي مع إعلان نتيجته قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية.

- اجتياز الطالب الكشف الطبي «نظر، صدر، قلب، صورة تحليل دم كامل واختيار ذكاء» علي أن يكون من التأمين الصحي أو إحدي المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاق المدرسة.

- اجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية.