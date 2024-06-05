شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية بعد اعتمادها بنسبة نجاح 87.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر موقع الخليج 365 أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، حيث اعتمد المحافظ الدكتور ممدوح غراب النتيجة ظهر اليوم بنسبة 87.1%.

وجاءت أسماء الطلاب علي النحو التالي الطالبة سما محمد علي سليمان محمد المقيدة بمدرسة أحمد عرابي للتعليم الاساسي التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية والحاصلة على المركز الأول بمجموع 276 درجة.

الطالب ثروت محمد ثروت سعيد المقيد بمدرسة حسين سيد أحمد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصل علي المركز الأول مكرر بمجموع 276 درجة.

الطالب محمد السيد محمد فهمي المقيد بمدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والحاصل علي المركز الاول مكرر بمجموع 276 درجة، معرباً عن اعتزازه وتقديره لجهدهم من أجل الحصول على المراكز الأولى علي مستوي المحافظة.

كما قدم المحافظ التهنئة إلى الطالبات الأوائل على مستوى المحافظة والذي جاء ترتيبهم علي النحو التالي..

الطالبة آية علاء محمد فتحي المقيده بمدرسه أبو حريز للتعليم الاساسي التابعه لإدارة كفر صقر التعليمية والحاصله على المركز الرابع بمجموع 275.5 درجة.

•الطالبة نور حسن محمد حسن المقيده بمدرسه المصرية المتكاملة الخاصة الإعدادية التابعه لإدارة العاشر من رمضان التعليمية والحاصلة على المركز الرابع مكرر بمجموع 275.5 درجة.

• الطالبة / سوار يامن محمد عبده المقيده بمدرسة عزيز اباظة الإعدادية بنات التابعه لاداره منيا القمح التعليميه والحاصله على المركز الرابع مكرر بمجموع 275.5 درجة.

الطالبة سمر إيهاب عبد العزيز المقيدة بمدرسة السيدة عائشة بنات التابعة المدرسة الإبراهيمية والحاصلة على المركز الرابع مكرر بمجموع 275.5 درجة.

الطالبة حلا محمد وجدي محمد المقيدة بمدرسة الريف الخاصة لغات التابعه لإدارة غرب الزقازيق التعليميه والحاصلة علي المركز الثامن بمجموع 275 درجة.

الطالبة حلا امير محمد عبد الوهاب المقيدة بمدرسة الشريف الخاصة لغات التابعه لإدارة غرب الزقازيق التعليميه والحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275 درجة.

الطالبة منه الله محمد عوض المقيدة بمدرسه الشهيد عبد المجيد عبد الفتاح الإعدادية المشتركة التابعه لإدارة ههيا التعليمية والحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275 درجة.

الطالبة رؤي أحمد محمد علي المقيدة بمدرسه الشريف الخاصة لغات التابعه لإدارة غرب الزقازيق التعليمية و الحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275درجة.

الطالبة نور الله ايمن سعيد أحمد المقيدة بمدرسه راهبات نوتردام التابعه لإدارة شرق الزقازيق التعليميه والحاصلة على المركز الثامن مكرر بمجموع 275 درجة.

وكان محافظ الشرقية، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 م( الدور الأول) حيث بلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة 87.1٪ بمختلف قطاعاتها.

يذكر أن إجمالي عدد المتقدمين للإمتحانات لهذا العام 141532 طالب وطالبة ، فيما بلغ عدد الناجحين 140620 على مستوى مدارس المحافظة حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 87.1٪ , والإعدادية المهنية 78.1 % , والإعدادية للصم 93 % ، والاعدادية للنور للمكفوفين 100 %.