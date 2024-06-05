شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع لصرفها بالبطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بـ منتجات السلع الغذائية خاصة الأساسية مثل السكر وزيت الطعام والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى لاستمرار صرف المنجتات لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يونيو 2024 حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها شهريا، بجانب صرف خبز مدعم بمعدل 5 ارغفة لكل مواطن يوميا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت لعيد الأضحى المبارك 2024 من خلال توفير كميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات، حيث يتم ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 30 لـ40% عن مثيلاتها في السوق المحلية، ضمن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2024.