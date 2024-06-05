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جهاز تشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيفيا غداً.. اعرف الوظائف المطلوبة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيفيًا بمقر الجهاز، غدا، الخميس 6 يونيو 2024؛ لإتاحة فرص عمل للشباب بإحدى شركات الألبان، وذلك بحضور مسؤول الموارد البشرية.

وأشار الجهاز إلى أن الوظائف المطلوبة، تشمل: (شيف أجبان - مساعد شيف أجبان - سيلز - أوردر تيكر - كاشير - خدمة عملاء فروع - طيارين ديلفري (يمتلك دراجة بخارية) - لا يشترط المؤهل - مشرفين سكن (يمتلك دراجة بخارية أو سيارة).

وتشمل الوظائف المطلوبة، (عمال خدمات "لا يشترط المؤهل" - محاسب فرع - موظفة استقبال - موظفة خدمة عملاء - أخصائي موارد بشرية - أخصائي تسويق إلكتروني).

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، شروط التقديم على الوظائف المطلوبة على النحو الآتي: (سن التقديم من 18 حتى 35 سنة - المؤهل متوسط وعالي).

وأشار إلى أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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