شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقى نظيره السورى ويؤكدان أهمية تكثيف التعاون فى القضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السورى لؤى المنجد، وذلك على هامش مشاركتهما فعاليات مؤتمر العمل الدولي - المنعقد خلال هذه الأيام فى قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور ممثلى أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال.

تضمن اللقاء بحث الجانبين تفعيل التنسيق والتعاون فيما بين الوزارتين فى مجال العمل، وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين فى كافة المجالات، وأهمية تكثيف الجهود فى التعاون فى قضايا العمل المشترك.

وكان قد ألقى حسن شحاتة وزير العمل، كلمة مصر، أمام مؤتمر العمل الدولي ،المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، وهنأ رئيس المؤتمر ونوابه على انتخابهم لرئاسة هذه الدورة الهامة من مؤتمر العمل الدولى، قائلا: نعرب عن دعمنا الكامل لانجاح أعمالها، كما أتقدم بخالص الشُكر والتقدير إلى المدير العام على تقريره، الذى يأتى هذا العام تحت عنوان "نحو عقد اجتماعى مُتجدد"، يؤكد فيه على أهمية العمل المُشترك ، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي ،و "الإلتزام الثلاثي" بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال حول العالم، بتجديد العِقد الاجتماعى.. عن طريق منهج مُتكامل، من أجل احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيزها داخل بيئة عمل لائقة، بما يُراعى الخصوصيات الوطنية وتباين معدلات التنمية والتحديات الكبيرة التي تواجه الدول النامية والأقل نموًا، وعالم العمل والعمال فى كل أنحاء العالم.