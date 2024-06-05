شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل وزير الأديان الصيني فى المقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، وزير الأديان الصيني شين رويفينج والوفد المرافق له وممثلي دار الكتاب المقدس في مصر.

وتحدث قداسة البابا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وملخص لتاريخها وعلاقاتها وانتشارها الواسع في دول العالم، من بينها الفلبين وإندونيسيا، مشيرًا إلى وجود عدد من الأسر القبطية في الصين.

وأوضح قداسة البابا أن المصريين، يعيشون معًا في تآخي حول نهر النيل منذ قديم الزمن، وأن علاقتنا طيبة مع الرئيس السيسي والحكومة المصريه والبرلمان ومؤسسة الأزهر الشريف إلى جانب قيادات الطوائف المسيحية الموجودة في مصر.

ومن جهته أشار الوزير الصينى إلى أن الحكومة الصينية تدعم حرية الأديان، وممارسة كل دين لشعائرهم، لافتًا إلى أنه توجد أديان مختلفة في الصين.

وأعرب السيد شين رويفينج عن أمله في تقوية الروابط بين دولته والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما تضمن اللقاء الإشارة إلى أهمية الترويج للسياحة الدينية للصينين إلى مصر، ولا سيما زيارة مسار العائلة المقدسة.

وأثنى قداسة البابا على إقدام الصين على السماح بطباعة الكتاب المقدس باللغة العربية في الصين، لخدمة المسيحيين الناطقين بالعربية هناك.



جانب من لقاء قداسة البابا مع وزير الأديان