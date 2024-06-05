شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 54211 طن بضائع منها 22724 طنا من القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28715 طن تشمل: 3000 طن يوريا و 2615 طن ملح معبأ و 951 طن علف بنجر و 1250 طن أسمنت معبأ و 1200 طن صويا و 50 طن رمل و 19649 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54211 طن تشمل: 22724 طن قمح و 7500 طن ذرة و 6503 طن حديد و 9235 طن فول صب و 249 طن خشب زان و 5500 طن سكر و 2500 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1766 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 494 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4994 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 34972 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 202727 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2365 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم أبو راضي، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5543 حركة.