شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ذروة ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 47 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتسجل درجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 30.