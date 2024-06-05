شك في سلوك شقيقته فقتلها.. المشدد 15 سنة لنجار بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

عاقبت الدائرة الثانية، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، "نجار مسلح" بالسجن المشدد 15 عامًا؛ لاتهامه بقتل شقيقته خنقًا لشكه في سلوكها.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر محمد هلال.

أسند أمر الإحالة للمتهم " إسلام ر." في القضية رقم ٤٦٧١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز الصف والمقيدة برقم ۱۳۸۰ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة، أنه في يوم ١٠/ ٢ / ٢٠٢٤، قتل شقيقته- المجني عليها "فرح ر."- عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها لما اضمره في نفسه حيال سلوكها وتوجه إلى حيث أيقن سلفاً بتواجدها فكمن لها متحيناً فرصته لتنفيذ مبتغاه حتى وقف على وجودها بمفردها فظفر بها وأطبق على عنقها خنقاً كاتماً أنفاسها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.