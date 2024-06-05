توجيهات مهمة لوزير التموين خلال عيد الأضحى بشأن المخابز والسلع التموينية وشوادر اللحوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كتابًا دوريًّا لتنظيم عمل الإدارات والمديريات، والرقابة على كل الأنشطة التموينية والتجارية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونص الكتاب الدوري الصادر بالتوجيه على العمل بالتناوب خلال فترة عيد الأضحى المبارك؛ للرقابة والمرور على كل الأنشطة من المخابز البلدية والأنشطة التموينية الأخرى والأسواق ومتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية، من توافر اللحوم الحية والمذبوحة وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، والشوادر والأسواق، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن والتابعة لوزارة الزراعة والوحدات المحلية بالمحافظة.

وشمل الكتاب الدوري التوجيه بعمل المخابز البلدية بكل إدارة تموينية والسماح بمنح إجازات لبعض المخابز البلدية حال طلبها ذلك بكل منطقة، وبما لا يتجاوز 20% من أعداد المخابز البلدية العاملة بكل إدارة تموينية مع مراعاة عدم تأثر المنطقة وتوافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين، ومتابعة توافر الخبز البلدي بالمخابز، وذلك تيسيرًا للمواطنين للحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويُسر والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المواطنين والمستهلكين.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون الوزير للمشروعات والإعلام، إن الكتاب الدوري الصادر من الوزير قد شدد على المتابعة والرقابة على الأسواق والأسعار، وكذلك متابعة صرف السلع الغذائية من خلال شركتَي الجملة والبدالين التموينيين والتي يتم صرفها شهريًّا على البطاقات التموينية والمتابعة والإشراف والرقابة على توافر كل من أسطوانات البوتجاز بالمستودعات بالكميات والأوزان والأسعار الرسمية المقررة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمداومة المرور ومتابعة الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها، بالإضافة إلى إخطار الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بتقرير يومي عن الحالة التموينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك يوميًّا.