رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: كبح التضخم وتعزيز محفزات الاستثمار أولوية الحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الحكومة الجديدة التي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها، يقع على عاتقها الكثير من التحديات؛ أبرزها كبح التضخم وفتح أفق الاستثمار ومواصلة خطة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز أفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي من شأنها أن تضمن ترسيخ وثبات الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أبو هميلة، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن مصر تتطلب سياسات صارمة ومبتكرة من شأنها مواجهة معدلات التضخم والعمل على زيادة محفزات الاستثمار وتشجيع المستثمرين والحد من ارتفاع الأسعار وتنفيذ رؤية 2030 التي تضمن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، تشتمل المقومات الأساسية؛ الصحة والتعليم والمسكن.

ودعا النائب جموع القوى الوطنية والجهات المعنية بالشأن العام إلى ضرورة التكاتف خلال المرحلة المقبلة والعمل على تقديم ما يرونه مناسبًا لتوفير حياة كريمة لجموع الشعب المصري بمختلف المحافظات.

واختتم أبو هميلة حديثه موجهًا الشكر إلى الحكومة المستقيلة على ما بذلته جهود في أزمات البلاد خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرزها أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، مؤكدًا أنها تحملت فيها الكثير من أجل أمن واستقرار البلاد.

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