شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: السماح للمخابز بإجازات خلال عيد الأضحى بنسبة لا تتجاوز 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور على المصيلحىي، وزير التموين والتجارة الداخلية كتاباً دورياً لتنظيم عمل الإدارات والمديريات وكذلك الرقابة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية خلال إجازة عيد الاضحى المبارك.

ونص الكتاب الدورى الصادر بالتوجيه على العمل بالتناوب خلال فترة عيد الاضحى المبارك للرقابة والمرور على كافة الأنشطة من المخابز البلدية والأنشطة التموينية الأخرى والأسواق و متابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية من توافر اللحوم الحية والمذبوحة وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والأسواق والتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن والتابعة لوزارة الزراعة والوحدات المحلية بالمحافظة وشمل الكتاب الدورى التوجيه بعمل المخابز البلدية بكل إدارة تموينية والسماح بمنح إجازات لبعض المخابز البلدية حال طلبها لذلك بكل منطقة وبما لا يتجاوز 20% من أعداد المخابز البلدية العاملة بكل إدارة تموينية مع مراعاه عدم تاثر المنطقة وتوافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين ومتابعة توافر الخبز البلدى بالمخابز وذلك تيسير للمواطنين للحصول على احتياجتهم من الخبز بسهولة ويسر والاعلان عن ذلك بواجه المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المواطنين والمستهلكين.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى وأن الكتاب الدورى شدد على المتابعة والرقابة على الأسواق والأسعار وكذلك متابعة صرف السلع الغذائية من خلال شركتى الجملة والبدالين التموينيين والتى يتم صرفها شهريا على البطاقات التموينية والمتابعة والاشراف والرقابة على توافر كلا من اسطوانات البوتجاز بالمستودعات بالكميات والأوزان والأسعار الرسمية المقررة و تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمداومة المرور ومتابعة الحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين والعمل على إزاله أسبابها بالإضافة إلى إخطار الإدارة المركزية لشئون الرقابة بتقرير يومى عن الحالة التموينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك يوميا.