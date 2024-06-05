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الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء الهند بمناسبة تجديد الشعب الهندى الثقة فى قيادته

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى،  بخالص التهنئة إلى "ناريندرا مودي"، رئيس وزراء الهند، بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة.


وأعرب  الرئيس السيسى، عبر حسابته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنياً التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي، ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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