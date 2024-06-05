شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى 18 محافظة بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عدة محافظات نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024- 2023، وينشر الخليج 365 تباعا نتائج الشهادة الإعدادية.. وفيما يلى نتائج الشهادة الإعدادية فى القاهرة، والجيزة، الدقهلية، الوادى الجديد، شمال سيناء، كفر الشيخ، المنيا، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، البحيرة، دمياط، بنى سويف، الإسماعيلية، محافظة أسوان.

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اضغط هنا...

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة دمياط اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسماعيلية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج قطاع شمال اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج قطاع جنوب اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج قطاع وسط اضغط هنا..

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية اضغط هنا..