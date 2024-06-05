شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط 7 محاولات تهرب جمركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك مطار القاهرة، من ضبط 7 محاولات تهرب جمركى لركاب قادمين من الخارج خلال الأسبوع الجارى.

وكانت المحاولات السبعة فى الإدارات الثلاثة بمبنى جمارك الركاب رقم 2 تحت إشراف صبحي ربيع مدير الإدارة الأولى ومصطفى الجندي مدير الإدارة الثانية، وأحمد عبد الهادي وأحمد الحكش مديرى الإدارة الثالثة، بالتعاون مع نوابهم جمال السيد وأحمد عمر وهاني أبو طالب ومحمود عبد النبي.

وشملت المضبوطات طائرة درون وبندقية بالتليسكوب و الطلقات الخاصة بها، وعدد من الهواتف المحمولة ,والساعات والسجائر الإلكترونية وقطع غيار الأجهزة الطبية وكمية من المخدرات، ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.