شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: امتحان الهندسة الفراغية وفقًا للمواصفات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب القسم العلمي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الجبر والهندسة الفراغية، اليوم، الأربعاء، دون شكاوى، وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

واستكمالا لجهوده ومتابعته المستمرة لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، عقد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعات افتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء لجان المتابعة الميدانية في جميع المناطق الأزهرية من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتيسير كل العقبات.

وفي إطار المتابعة المستمرة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، تفقد اليوم الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد القزاز، أمين عام المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات لجان بنين وفتيات قفط بمنطقة قنا الأزهرية، كما تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق والخدمات، لجنة معهد شبين الكوم بمنطقة المنوفية الأزهرية.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.